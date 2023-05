Karl en José wachten op vuurwerk bij de klassementsmannen: "Is de derde week te zwaar gemaakt?

"Thibaut Pinot had slimmer moeten zijn"

Karl: "Een korte rit die wat ontgoochelde wat betreft de strijd voor het klassement. Maar de strijd voor de ritzege was dan wel weer vermakelijk met Rubio, Pinot en Cepeda."

José: "Enerverend vond ik het. Die twee volgers en die heel nerveuze Pinot die uiteindelijk het onderspit moet delven."

"Hij was zo gretig en dat laat hij zich uiteindelijk erin luizen door zijn medevluchters."

"Rubio is de enige die zichzelf niet is tegengekomen. De andere twee zijn drie, vier keer aangegaan, maar telkens kwam het weer samen."

Karl: "Einer Rubio is wel een sterke renner. Hij won dit jaar al een etappe in de UAE Tour voor Remco Evenepoel.

José: "Zeker. En ook Cepeda is een goeie renner. Hij was al mee van in de eerste kilometers."

"Nadien is hij er de kantjes beginnen afrijden, maar daar had Pinot niet in moeten trappen. Als laatstejaarsprof had hij slimmer moeten zijn."