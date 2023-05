Thibaut Pinot is boos op "profiteurs" Rubio en Cepeda: "Zo zou ik niet willen winnen"

"Ik heb enkel gevraagd om over te nemen"

De teleurstelling was van het gezicht van Thibaut Pinot te lezen toen hij als tweede over de finish reed. De Franse klimmer van Groupama - FDJ had talloze keren aangevallen, maar zag Jefferson Cepeda en Einer Rubio telkens terugkeren.

"Dit is een grote, grote ontgoocheling", was de reactie van Pinot na de finish. "Ze hebben geprofiteerd omdat ze weten dat ik te gul ben in mijn inspanningen. Zij hebben enkel gevolgd, maar de winnaar heeft altijd gelijk."

Vooral Cepeda was de gebeten hond. "Ik heb hem enkel gevraagd om over te nemen en een kopbeurt te doen. Als je als excuus het algemene klassement van Hugh Carthy hebt, dat begrijp ik niet."

"Als ik niet op kop rijd, dan surplacen we op de berg en dan worden we gegrepen. Ik begrijp niet hoe ze op deze manier kunnen hopen om te winnen. Dat is niet hoe ik zou willen winnen. Op zijn minst zouden ze me moeten bedanken voor de zege."

"Ik ben ontgoocheld, omdat dit een mooie kans was. Ik heb de hele beklimming op woede gereden. Ik was helemaal niet bezig met het klassement, ik wou gewoon de rit winnen."