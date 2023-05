Rubio is de slimste vluchter en wint superkorte bergetappe, geen verschillen in top van het klassement

Na een vreemde etappe, waarvan de renners twee derde in de bus aflegden, finishte Ilan Van Wilder net achter de groep der favorieten op plek 16.

"Ik denk dat het wel een goede beslissing was om de etappe in te korten. De meerderheid van de renners had er vrede mee."

"Het was eens fijn om niet in de regen te rijden en het gevoel te hebben dat je in de diepvriezer aan het koersen bent."

Daardoor werd het een korte, maar explosieve bergrit van minder dan 80 kilometer. "Op de slotklim heb ik zo lang mogelijk gevolgd en daarna mijn eigen tempo gereden."

"Ik rijd dus wel rond met een goed gevoel, ook na de etappe van gisteren (Van Wilder reed toen een hele dag in de aanval, red.)."

Vanwaar de vraag van de renners om de rit van vandaag in te korten?

"We hebben al in erge omstandigheden gekoerst dan vandaag. Maar het is al 2 weken zo'n slecht weer en op den duur wordt dat voor het lichaam ook te veel", besluit Van Wilder.