Thomas en De Plus zijn "tevreden" met ingekorte rit: "Goed dat alle renners dezelfde positie innemen"

Een explosieve etappe van 75 kilometer met twee beklimmingen van eerste categorie. Is dat nog zwaarder dan de originele rit van 200 kilometer?



"Waarschijnlijk wel", vertelt Laurens De Plus na de rit naar Crans-Montana. "Die ritten zijn veel explosiever en je hartslag gaat ook veel hoger."

Ook Geraint Thomas is een fan van de korte ritten. "Het is intens en spannend. Door de hevige wind was het in het peloton misschien wat moeilijker aanvallen. We hebben goed gecontroleerd als ploeg, al kan het ook zijn dat Roglic het roze (nog) niet wilt. Alles lijkt op te bouwen naar die zware slotweek."

Beide renners gaven nadien ook aan blij te zijn met de beslissing die werd genomen om de rit drastisch in te korten.

"Het is al een verschrikkelijke Giro geweest", vertelt De Plus. "Ik ben blij dat de renners één stem hebben gebruikt. Iedereen is veilig aan de meet gekomen."

"Achteraf gezien hadden we misschien wel kunnen vertrekken", aldus Thomas. "Maar vanwege de natte en koude omstandigheden en de vele zieken was het waarschijnlijk wel de juiste beslissing."