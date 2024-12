Golfer Thomas Pieters maakt overstap naar 4Aces in LIV Golf: "Een geweldige aanwinst voor het team"

De eerste transfer in het LIV Golf-circuit is een feit. En het is meteen een Belgische: Thomas Pieters ruilt de RangeGoats voor het 4Aces-team in het LIV Golf-circuit. "Ik ben enorm gemotiveerd", vertelde onze landgenoot, die opnieuw een Europese wind laat waaien door het Amerikaanse team.

De kogel is door de kerk: Thomas Pieters maakt de overstap naar 4Aces, een van de bekendste teams in LIV Golf.

De transfer, de eerste sinds het einde van het 2024-seizoen, werd maandag aangekondigd via de sociale media van het team. Pieters komt over van RangeGoats en moet de 4Aces helpen om opnieuw een betekenisvolle positie te veroveren in de teamcompetitie.

Pieters eindigde dit jaar als 30e in het individuele klassement. Zijn beste prestatie was een gedeelde vijfde plek in Singapore. De 32-jarige heeft zeven professionele overwinningen behaald en schitterde tijdens de Ryder Cup van 2016 met vier punten voor Team Europa.