Karl en José verwachten vrijdag duidelijkheid: "Wie geeft een visitekaartje af?"

Ze geven het grif toe: hun glazen bol heeft Karl en José in deze Giro al enkele keren bedrogen, maar vandaag kwam hun voorspelling met een klassieke overgangsetappe duidelijk uit. Hoe kijken ze terug op de finale en wat verwachten ze morgen in de Zwitserse Alpen?

"Misschien hebben de Belgen net fout gegokt"



Karl: "De etappe heeft gebracht wat we ervan verwacht hadden met een grote kopgroep. Moeten we als Belg ontgoocheld zijn over hoe het afgelopen is?" José: "Altijd. Je hoopt dat Ilan Van Wilder of Laurens Huys kan meegaan en er zijn pogingen geweest, maar misschien hebben ze net fout gegokt." "Het was te verwachten dat de mannen met extra ploegmaats voorop zouden blijven. Jammer." Karl: "Als je kijkt naar hoe Van Wilder de sprint voor de 6e plaats regelde: dat deed het beste vermoeden." José: "Hij was nog nerveuzer toen de leiders weg waren. Hij was een beetje verrast en ineens hadden ze een minuut." "Toen was het te laat en niemand wilde nog werken. Hij kreeg de boel niet meer in gang."

Het was te verwachten dat de mannen met extra ploegmaats voorop zouden blijven. Jammer. José De Cauwer

Karl: "Je dacht dat het zou breken op de klim, maar het gebeurde op het vlakke." José: "Daar proberen de mindere klimmers weg te rijden. Bergop zou iemand als Van Wilder hen hebben gelost. Het was ergens logisch." Karl: "Bora-Hansgrohe kon op twee paarden wedden en Nico Denz heeft zijn kans terecht gegrepen. Hij maakte het meesterlijk af." José: "Je zou denk dat Toms Skujins de snelste was, maar hij moest al harken bij de demarrage van Denz." "Daar voelde je al: de Let heeft geen gewonnen spel. En vanuit de lucht zag je dat hij bij de sprint nooit in zijn wiel is gekomen."

"Ik heb nog weinig creatiefs gezien van Ineos"



Karl: "Heeft Ineos het goed gedaan of hadden ze hun krachten kunnen sparen door Laurens De Plus of Thymen Arensman mee te sturen?" José: "Dat had gekund, maar hoeveel energie zou dat gekost hebben en zou die ontsnapping dan doorgegaan zijn? Wellicht had je dan weer moeten beginnen. Nu hebben ze 2 mannen opgeofferd door tempo te rijden." Karl: "Maar ze konden de ploeg van Primoz Roglic daags voor de bergrit wat meer vermoeid hebben?" José: "Het is typisch aan Ineos dat ze tactisch niet gokken. Ze zijn het verplicht aan hun stand en ze doen dat. Ik heb er nog weinig creatiefs van gezien."

Een dagje zonder al te veel zorgen voor Geraint Thomas.

"Thomas en Roglic kunnen elkaar niets gunnen"



Karl: "Er zullen renners met een bang hartje uitkijken naar morgen. We gaan naar Zwitserland. De etappe is ingekort, maar telt nog altijd 4.650 hoogtemeters." José: "En 200 kilometer met 3 cols. Daar moeten we kijken wie nog over frisse benen beschikt en welke ploeg nog kan volgen." "Jumbo-Visma had met Sepp Kuss en Michel Hessmann twee man mee vandaag, maar waren zij niet beter in het peloton gebleven? Ik vraag het me af." Karl: "We hebben nog maar één test gezien bergop. Dat was vorige zaterdag. Vrijdag weten we meer over de waardeverhoudingen." José: "We hebben er al een paar keer ferm naast gezeten, maar normaal krijgen we morgen duidelijkheid voor de laatste week." "We spreken met Geraint Thomas en Primoz Roglic nog over 2 echte favorieten. Geeft een van hen al een visitekaartje af? Ze staan heel dicht bij elkaar en ze kunnen elkaar niets gunnen." "Iemand als Thymen Arensman zou gevaarlijk kunnen zijn, als Ineos durft te gokken natuurlijk. En ik heb net gezegd dat dat niet hun specialiteit is."

Het aangepaste profiel van de 13e etappe.