BEKIJK: Watducks houdt Leopold uit de hockeyfinale, Dragons-Gantoise finale bij de vrouwen

De heenmatch gisteren (4-3) leverde spektakel op, de terugmatch tussen Leopold en Watducks werd ook een aangenaam kijkstuk.

Baumgarten opende de score voor Leopold, daarna nam Watducks over. Dankzij twee strafcorners van Charlet en een bal in de haak van Wilbers kwam de ploeg uit Waterloo 1-3 voor in Ukkel. Verdussen milderde tot 2-3.

Gantoise had het ticket voor de finale gisteren al afgedwongen met een klinkende 5-0 tegen Dragons. De terugmatch in Brasschaat eindigde op 3-2.

De vrouwen van Gantoise maakten het Gentse feestje compleet door ook de finale te bereiken. Zaterdag hadden ze nochtans met 1-2 verloren tegen Racing, maar de terugmatch eindigde op 3-1.

Tegenstander in de finale wordt Dragons, dat de terugmatch weliswaar verloor met 1-2, maar in de shoot-outs het laken wel naar zich toetrok: 4-3. Dragons werd bij de vrouwen enkel kampioen in 1994. Gantoise gaat voor een 3 op een rij.