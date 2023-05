Veldrijders tonen zich in gravelmanche in Aken, Jan Bakelants (10e) plaatst zich voor WK

De regenboogtrui bracht gravelwereldkampioen Gianni Vermeersch geen geluk in Aken: hij viel weg uit de kopgroep door een lekke band en gaf op.

Er was ook goed nieuws voor Jan Bakelants, die tiende werd in de eliterace, en de Nederlandse journalist/renner Thijs Zonneveld (16e). Beiden kwalificeerden zich in Aken voor het wereldkampioenschap gravel van later dit jaar in Italië: oud-

De overwinning bij de vrouwen in Aken ging naar de Nederlandse Tessa Neefjes. Sprintster Lorena Wiebes finishte er als derde.