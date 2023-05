Timo Kielich wint gravelrace in Valkenburg, Jan Bakelants is zesde

Met ereplaatsen in Nokere Koerse en de GP Denain had Timo Kielich al bewezen dat hij dit jaar de goeie vorm te pakken had en dat heeft hij doorgetrokken in de Gravel Fondo Limburg.

Onze landgenoot ontsnapte met de Brit Cameron Mason en de Nederlander Jasper Ockeloen. Die laatste - een gravelrijder van het eerste uur - reed lek en viel terug. In de finale reed Kielich ook weg van Mason.