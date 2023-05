Karl en José over aanval van Primoz Roglic: "Ze hebben iets gevoeld wat wij niet zien"

Karl: "Is de strijd voor de roze trui definitief geopend?" José: "Zeker. Hier hebben renners moed uit geput. Na wat gisteren superstatisch leek, hebben ze vandaag toch iets laten zien. Zeker Primoz Roglic. En niet toevallig." "Het was echt voorbereid. Hij liet zijn ploeg rijden. Men heeft iets gevoeld wat wij uiteraard thuis niet zien. En Roglic in de eerste plaats. We denken altijd dat hij een volger is, maar hij heeft uitgepakt."

"In 3 weken komen altijd momenten die je niet verwacht"

Karl: "Wat zegt het gegeven dat Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas meekonden na de klim?" José: "Dat zegt dat er meer is dan alleen Roglic en Remco Evenepoel. Het zal tussen hen gaan, maar het kan nu zijn dat het tweetal van Ineos een heel belangrijke rol zal spelen." Karl: "Je kan ook zeggen dat Roglic niet outstanding was aangezien ze meekonden en dat Evenepoel gewoon een hele slechte dag had." José: "Een hele slechte dag... Hij stond niet echt stil, het was geen blokkage. Maar hij werd wel voorbijgereden door de mannen van Ineos en dat was een beetje raar." "Evenepoel is toch de koning van het indelen, van het kijken op het metertje. Hij is zichzelf tegengekomen en dat is hoogstwaarschijnlijk een les." "Wil dat zeggen dat hij morgen de tijdrit niet zal winnen? Zeker niet. Dat kan perfect." "Maar het is een feit dat extra mensen vertrouwen gekregen hebben. En dat maakt de Giro nog leuker en spannender."

Karl: "Kan het te maken hebben met de val van dinsdag?" José: "Dat kan zeker. Men zal ons zeker niet zeggen hoe erg het was. En dat je met een bal jongleert, wil niet zeggen dat er geen pijn was. Het is mogelijk dat enkele dagen later die klap komt." "Maar met of zonder val: er verandert eigenlijk niets. In een ronde van 3 weken komen altijd momenten die je niet verwacht." "Het is bijna onmogelijk dat je 3 weken dezelfde conditie behoudt, geen mindere dag hebt en dat er geen verval is." Karl: "Moet de concurrentie spijt hebben dat ze gisteren niets geprobeerd hebben?" José: "Vandaag kan je dat misschien zeggen. Maar men spreekt altijd over de derde week: in de tweede week zal er ook al iets gebeuren."

Thomas en Roglic sprokkelden 14 seconden.

"2 seconden per kilometer zal niet gebeuren"

Karl: "Iets in mij zegt dat Roglic een betere tijdrit zal rijden dan op de openingsdag. Het zal geen 2 seconden per kilometer meer zijn." José: "Neen, en wat er ook nog bijkomt: we koersen een week en dat bot af. De ene lijdt iets meer dan de andere. Evenepoel is een paar keer gevallen ook. Heb je daar last van in je tijdritpositie?" "Winnen? Oké, maar 2 seconden per kilometer zal niet gebeuren, denk ik." Karl: "Andreas Leknessund rijdt als leider in het pak van de organisatie. Remco Evenepoel kan in zijn eigen pak rijden." José: "Ja, dat is een voordeel. Zijn eigen tijdritpak is op maat gemaakt. Maar vooral de benen zullen het moeten doen."