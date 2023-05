Teamdokter Toon Cruyt: "Het komt wel goed met Remco Evenepoel"

De teamarts stapte ontspannen uit de ploegbus van Soudal - Quick Step. Hij bevestigde het optimisme dat hij gisteren al toonde: "Hij heeft nog een contractuur in zijn rug en een redelijk grote bloeduitstorting, maar het komt wel goed."



Gisteren had Evenepoel veel pijn. Valt die nu mee? "De pijn is oplosbaar", geeft Cruyt mee. "De pijn was te doen en hij heeft een goede nacht gehad. Ik denk dat het wel in orde komt."



De dokter voorspelde gisteravond een moeilijke dag vandaag. "De zon komt erdoor", keek hij veelbelovend naar de lucht. "Het valt af te wachten hoe er gekoerst wordt, maar het zou mee moeten vallen."



Soms duiken er na zo'n valpartij verborgen letsels op, maar daar is de medische baas niet bang voor: "Ik denk dat het meeste uitgesloten is. We hebben de urine en al gecontroleerd, dat er zeker niets aan zijn nieren is."



"Ik denk dat de kans klein is dat er nog iets anders naar boven komt. Maar dat er nog een hond de straat overloopt, is niet uitgesloten", maakt hij met een grapje duidelijk dat het goed zit met de sfeer.