Racing Genk mist Ouattara 2 matchen en Trésor 1 match na rode kaarten

Ouattara, die ook een boete van 1.000 euro kreeg, mist de beide partijen tegen Union, Trésor zondag die in Brussel.



Ouattara protesteerde zondag in blessuretijd hevig tegen ref Erik Lambrechts. Hij gaf de scheidsrechter daarbij ook een lichte duw. Lambrechts verklaarde in zijn rapport dat het niet ging om "buitensporig geweld".



"Maar het was wel een duidelijke en opzettelijke duw", zo klonk het. Ouattara krijgt daarom een duel schorsing. Daar komt nog een extra wedstrijd bij, omdat de middenvelder nog een schorsing met uitstel had openstaan na een rode kaart met Jong Genk in 1B in november vorig jaar.



Mike Trésor kreeg maandag al een minnelijke schikking van een speeldag effectieve schorsing, en een speeldag met uitstel, voorgesteld van het bondsparket. Ook dat werd aanvaard door Racing Genk. Trésor moet ook 1.500 euro boete betalen.