Waarom Remco Evenepoel een ei kreeg: "Omdat Italianen supergek zijn!"

Op dag 3 van de Remco Evenepoel zat niet met een ei in zijn broek, wel met een ei in zijn achterzak. Had hij gekregen van collega Simone Velasco.

"Lorenzo Fortunato had het in mijn shirt gestoken", lacht de Italiaan daags nadien. ""Voor de finale", zei hij."

Het bracht Velasco op een idee. "Ik ben naast Remco gaan rijden en heb het in zijn shirt gestoken. Hij was verrast. Italianen zijn supergek."

"Waarom ik met een ei zat? Geen idee, het was een geintje."

"Remco zei me nog: "Hopelijk is het goed gekookt.""