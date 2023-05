Remco Evenepoel draagt de roze trui over aan de Noor Leknessund

Missie geslaagd voor Remco Evenepoel in de Ronde van Italië: op dag 4 is hij zijn roze trui kwijtgespeeld. Die hangt nu om de schouders van Andreas Leknessund (Team DSM). De Noor was de op een na sterkste in de vlucht van de dag, de Fransman Aurélien Paret-Peintre (AG2R) won de eerste bergrit. Evenepoel kwam binnen in de groep met de andere klassementsmannen en is nu 2e in de stand.