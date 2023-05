Er is roze en witte rook in de Giro: wie is tussenpaus Andreas Leknessund?

Wie denkt aan Noorse goudhaantjes in het peloton, komt al snel bij wereldkampioen tijdrijden Tobias Foss uit.

Maar er ligt veel meer in de Noorse toonbank: ook Andreas Leknessund wordt een grote toekomst voorspeld. En niet alleen als jongleur met zijn diabolo, naar eigen zeggen een verborgen talent.

De Noor van 1,85 meter zette in 2021 bij DSM de stap naar de WorldTour nadat hij bij Uno-X meermaals met visitekaartjes had gestrooid.

Een ronderenner leek geboren: Leknessund - bijnaam The Dog - is een uitstekende tijdrijder en staat ook zijn mannetje in het gebergte, maar bij de profs laat de big bang wat langer op zich wachten.

Vorig jaar kon Leknessund dan toch enkele pluimen op zijn hoed steken met een ritzege in de Tour de Suisse en de eindwinst in de Arctic Race of Norway.

Die uitschieters vastpinnen als basisniveau was zijn grootste doel voor aanvang van dit seizoen: meer regelmaat en stabiliteit met andere woorden, minder ups gevolgd door diepe downs.

Met onder meer een 18e plaats in Tirreno-Adriatico was het voorjaar niet meteen onvergetelijk, maar dankzij zijn 20e plaats in de openingstijdrit van de Giro kon Leknessund wel op de loer blijven liggen voor de maglia rosa.

En met een achterstand van 1'40" op de 8 maand jongere Remco Evenepoel kon hij vandaag op een groot mes zijn slag slaan.