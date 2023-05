De Tribune over drukke programma van Demi Vollering: "Met goed te plannen, hou je het vol"

Demi Vollering is dit seizoen de grote slokop in het vrouwenpeloton, ook al moest ze vorige week de Vuelta-eindzege aan Annemiek van Vleuten laten. De honger van Vollering is bovendien nog niet gestild, want ook de Ronde van het Baskenland en de Ronde van Burgos staan nog op haar menu.

Zo lijkt er maar geen einde te komen aan het voorjaar van Vollering, die al het hele seizoen overal op de afspraak is. Ex-renster Lieselot Decroix, nu coach bij Jumbo-Visma, denkt niet dat Vollering te veel hooi op de vork neemt.

"Ik denk dat Demi ergens tussen Strade Bianche en Ronde van Vlaanderen ook wel op hoogte geweest zal zijn", vertelt Decroix in De Tribune. "Die specifieke periodes waarin niet gekoerst wordt en voornamelijk getraind wordt, heb je ook nodig om een bepaald basisniveau te kunnen aanhouden."