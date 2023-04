Defour contacteerde Kompany, Van Bommel vol vertrouwen voor bekerfinale: "Geen gekke dingen"

Alles of niks? Antwerp of KV Mechelen? De bekerfinale van zondag is een uitgelezen kans voor beide ploegen om een deugddoende prijs te pakken. Op de persconferentie daags voor de cruciale clash klonk het bij Mark van Bommel en Steven Defour in koor: "Deze finale is uiterst belangrijk voor onze clubs."

D-day. KV Mechelen-coach Steven Defour kijkt met grote verwachtingen uit naar de bekerfinale van zondag tegen Antwerp. Hij mat zichzelf en zijn ploeg op de persconferentie deskundig de underdogrol aan, maar geloofde wel in de kansen van zijn ploeg. "In zulke wedstrijden kan alles gebeuren", trapte hij een open deur in. "Maar Antwerp is vooraf de grote favoriet." "Voor ons is de druk misschien wat minder, maar wij willen ook absoluut winnen. Voor een club als Mechelen staat een beker winnen gelijk aan geschiedenis schrijven. De groep beseft dat." "Spanning is er niet, goesting des te meer."

Als we morgen winnen, dan is dit de mooiste prijs in mijn carrière. Steven Defour

Defour gaf al vaker aan dat KV Mechelen de club van zijn hart is. De coach van de Kakkers deed daar op het persmoment nog een laagje bovenop. "Als we morgen winnen, dan is dit de mooiste prijs in mijn carrière", stelde hij. "Ik won prijzen als speler met grote ploegen, maar dit is anders. Het zou onverwacht zijn, en dan nog eens mijn eerste prijs als trainer. Het zou fantastisch zijn." Defour had recent nog contact met Vincent Kompany, die kampioen werd met Burnley in de Engelse tweede klasse. "En hij zei me net hetzelfde", vertelde Defour. "Als speler is het bijna een gewoonte om prijzen te pakken. Het was normaal voor ons. Als trainer sta je met een heel ander gevoel langs de zijlijn. Je hebt veel minder impact. En dan is KV Mechelen nog een ploeg die weinig prijzen wint. Dit is echt een enorme kans."

Steven Defour sprak samen met Rob Schoofs de pers toe.

Van Bommel won als speler dan weer kampioenschappen in Nederland, Duitsland, Spanje en Italië, schreef de Champions League op zijn naam en stond al in een WK-finale. Maar ook hij wilde de Beker van België allerminst misprijzen. "Deze finale is heel belangrijk voor mij", legde hij uit. "Iedere beker heeft zijn verhaal en staat telkens weer mooi achter je naam. Ik kan me al mijn prijzen als speler nog levendig herinneren." "We klopten achtereenvolgens ook Beveren, Standard, Genk en Union. Het was heel zwaar en dat maakt het nog mooier hier te staan. Ik heb vertrouwen in deze groep, dat het geen gekke dingen zal doen."

Alderweireld voor vrienden en familie

Ook voor Antwerp-aanvoerder Toby Alderweireld is de bekerfinale van zondag tegen KV Mechelen een speciaal moment. "Voor zulke wedstrijden ben ik teruggekeerd naar mijn stad", zei hij zaterdag met trots op de persconferentie. "Ik wil voor de supporters heel graag winnen." Alderweireld maakte vorige zomer de transfer naar Antwerp, een terugkeer naar zijn geboortegrond. Na een succesvolle carrière bij clubs als Ajax, Atlético Madrid, Southampton, Tottenham en het Qatarese Al-Duhail speelt hij als 34-jarige voor het eerst voor de prijzen in België.

Overal waar ik kom, word ik aangeklampt door vrienden. Toby Alderweireld

"En dat is heel speciaal", gaf de verdediger aan. "Ik heb al veel finales gespeeld, maar hier speel je echt voor je ploeg, voor je stad, voor je vrienden in de tribunes. Mijn familie zal morgen aanwezig zijn. Dat maakt het zo leuk. Het is veel intenser. En daarom ben ik ook teruggekeerd naar België."

"Als we morgen winnen, zet ik deze prijs redelijk hoog op mijn erelijst. Ik voel ook van dichtbij hoe de fans toeleven naar deze match. Overal waar ik kom, word ik aangeklampt door vrienden. Onze connectie met de fans is enorm goed. We voelen echt hun steun, ook in mindere momenten."