Cisse Severeyns over legendarische finale Antwerp-KVM in 1992: "Ik was garantie om niet te winnen"

De bekerfinale van zondag is een heruitgave van de legendarische editie van 1992, toen Antwerp de beker won na verlengingen (2-2) en 22 strafschoppen (9-8). Bij KV Mechelen viel Cisse Severeyns in, die een jaar later met Antwerp de Europacup II-finale zou spelen. "De rivaliteit tussen de 2 clubs was vroeger veel groter", haalt de 55-jarige ex-spits herinneringen op.

"Het was heel warm die dag", opent Severeyns zijn verhaal van toen. "Maar de match herinner ik me ook nog goed. 10 minuten voor tijd ben ik ingevallen voor Frank Leen bij 1-0 achter."



"Zlatko (Arambasic) zorgde voor verlengingen, waarin de score andersom verliep. Eykelkamp maakte met een plaatsbal 1-2, waarna Czerniatynski strafschoppen afdwong met een bal die hij zijn voeten geduwd kreeg."



De partij vond trouwens niet in Brussel plaats, maar in Brugge. "Omdat ze de Heizel aan het renoveren waren."



De 2 rivaliserende supportersgroepen uit het Antwerpse hadden dus een verdere verplaatsing voor de boeg. "Ze zorgden voor heel wat sfeer in het stadion, maar vroeger was dat nog niet met fandorpen zoals nu. Mensen kwamen toen alleen naar de match."



Die rivaliteit van toen zullen we nu veel minder zien, merkt Severeyns op. "Toen Mechelen na de vereffening begin deze eeuw weer werd heropgestart, hebben supportersgroepen van Anwerp financieel meegestort. Sindsdien hebben de clubs een heel goede band."



"Dat zie je ook in het stadion als Antwerp tegen KV Mechelen speelt. En toen KVM de voorbije jaren tegen Beerschot speelde, werd er wel eens voor Antwerp gezongen in de tribunes."

Terug naar de match van toen. Lei Clijsters, de aanvoerder van KV Mechelen, miste de 22e penalty, zodat Antwerp won. "Lei bleef daar vrij nuchter bij", weet Severeyns nog. "Ik doe dat niet graag en ik ben daar ook niet goed in. Als er een zondebok is, ga die dan zoeken bij de eerste 5 trappers, hé.""



Opvallend: op het eind van het seizoen zou Severeyns Mechelen voor Antwerpen ruilen. De spitsige aanvaller kwam uit de jeugd van Antwerp en had er tussen 1984 en 1988 al gespeeld en gescoord, in 1988 was hij topschutter van België, waarna het richting Pisa ging.



In 1989 begon hij aan 3 jaar KVM. "Na het 1e jaar had Antwerp al contact gehad, maar ik moest toen een knie-operatie ondergaan. Tijdens de bekerfinale was er van een transfer nog geen sprake. Op het einde van het seizoen wilde John Cordier, de sterke man van KVM, enkele spelers van de hand doen. Ik was daar een van."



"Antwerp was geïnteresseerd en dat was ook mijn favoriet, omdat ik er al goede jaren had gehad. Ik herinner me toen wel nog een interview met Hans-Peter Lehnhoff van Antwerp in Gazet van Antwerpen, die zei dat Cisse het stukje is dat nog ontbreekt bij Antwerp. Misschien speelde dat ook."

3 finales op een rij

De bekerfinale van 1992 was een hoogtepunt, maar tegelijk een dieptepunt in de carrière van de 7-voudige Rode Duivel.



"Je moet weten: ik speelde 3 finales op een rij. In 1991 de bekerfinale, verloren tegen Club Brugge, in 1992 tegen Antwerp en in 1993 de Europese finale met Antwerp, verloren tegen Parma. Het was een garantie om niet te winnen, als ik erbij was."



"Je hebt inderdaad de "road to", met alle episodes, maar een finale is 1 belevenis, 1 dag. En dat laatste hoofdstuk is altijd de mist ingegaan. Dat zijn dus hoogtepunten, maar ook dieptepunten, omdat je verliest."



Severeyns scoorde op Wembley in de finale tegen Parma in 1993.

"Ik geef zondag Antwerp licht het voordeel"

Back to the future, naar vandaag en zondag. Severeyns volgt het voetbal nog heel goed. "Ik ga naar alle thuismatchen van Antwerp kijken. Als een van de "Legends" word ik nog uitgenodigd. Als naoorlogse topschutter aller tijden van de club denk ik dat ik in het rijtje mag staan van spelers die iets voor Antwerp betekend hebben."



Severeyns geeft Antwerp zondag licht het voordeel. "Kijk naar het klassement. Antwerp is 3e, KVM haalde de top 8 niet."



"Maar in 1 match kan alles gebeuren. Stel je voor dat er na 5 minuten een rode kaart valt. Je kan ook 90 minuten domineren en met 0-1 verliezen. Maar ik geef Antwerp iets meer kans."



Wie ziet hij een hoofdrol spelen zondag? "Bij Mechelen: Storm in een goede dag, aanvoerder Schoofs en Hairemans. Die laatste is op basis van dit seizoen de beste KVM-speler."



"Bij Antwerp is het geheel beter met heel wat individuele capaciteiten. Er kunnen meerdere spelers scoren. De verdediging is heel gesloten en Butez heeft al 19 clean sheets, 6 meer dan Mignolet. Antwerp is dus meer uitgebalanceerd."



Jean Butez is een rots in de branding bij Antwerp.

Severeyns verrast: "Ik voetbal zelf nog in 5e provinciale"