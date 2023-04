Ratko Svilar, de bekerheld van Antwerp in 1992: "Ik kuste de ref, zo blij was ik"

In het feestgedruis gaf Svilar de scheidsrechter een smakkerd. "Omdat hij een toffe, aardige kerel was", lacht de doelman. "Nee, hij stond gewoon het dichtst bij mij. Ik was blij en kuste hem."

Dat Svilar een strafschop kon pakken, had hij dan al eens in de Europacup getoond tegen Glenavon FC. "Daar pakte ik de eerste drie penalty's. Meestal koos ik de juiste hoek en stopte ik de bal. Bij een strafschoppenreeks komt veel geluk kijken, maar de strafschopnemers voelen meer druk."

Ratko Svilar heeft geen geheugensteuntje nodig: hij weet nog elk detail van de bekerfinale van 1992. Geen wonder, want de dan 42-jarige doelman was de uitblinker tegen KV Mechelen.

Svilar noemt zichzelf niet de held van de dag in 1992. "We waren allemaal helden. We speelden allemaal een grootse match. We speelden voor de supporters, voor de club, voor het team en voor de coach."

"We hebben het gevierd in de kleedkamer, daarna in de bus, daarna in het stadion en dan nog eens in het centrum van Antwerpen."

"Het was heel leuk: we hebben gezongen, gedanst. Het was een hele leuke nacht."