BEKIJK: Een voorsmaakje van de langverwachte Netflix-reeks over de Tour de France

Patrick Lefevere. Godfather van de koers

Ondanks zijn pensioengerechtigde leeftijd is Patrick Lefevere nog niet aan stoppen toe. Zeker niet nu hij wielerfenomeen Remco Evenepoel in zijn ploeg heeft. Een klassieker, wereldtitel en Vuelta heeft Remco al op zak, maar zijn en ook Lefevere's ultieme droom is de Tour. De samenwerking verliep tot nu met grote pieken en diepe dalen, maar iedereen is het erover eens: als Patrick Lefevere het enige gaatje in het palmares van zijn team wil opvullen - een eindzege in de Ronde van Frankrijk - dan is het nu of nooit met Remco. Met getuigenissen van Patrick Lefevere, Remco Evenepoel, Zdenek Bakala (eigenaar Team Quick-Step), Davide Bramati (ploegleider), Tom Steels (ploegleider), Brian Holm (ploegleider), Paul De Geyter (manager), Dirk Nachtergaele (verzorger), Dieter Lefevere (zoon), Stephanie Clerckx (communicatie-verantwoordelijke), Hans Vandeweghe (journalist), Tim Declercq, Julian Alaphilippe, Richard Virenque, Yvan Vanmol, Bram Tankink, Tom Boonen.