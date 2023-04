Kijk in de docu "Kim Clijsters: come back home" achter de schermen bij haar comeback

Tijdens de woelige comeback liet Clijsters zich volgen door camera's. In de documentaire "Kim Clijsters: come back home" kijken we mee over de schouder van de voormalig tenniskampioene tijdens elke stap in haar parcours.

Het plan zou in april 2022 opgeborgen worden nadat blessures haar terugkeer hadden afgeremd en de coronapandemie het plan volledig had stilgelegd.

"Het mocht geen veredelde reclamespot voor mezelf zijn"

"Ik hou niet van camera's", vertelt Kim Clijsters. "Aandacht van de buitenwereld is altijd een onvermijdelijk gevolg geweest van mijn leven als topsporter. Het was dus zeker geen makkelijke beslissing om de deur open te zetten voor deze documentaire."

"Toch heb ik op gevoel beslist om de camera's toe te laten, op één voorwaarde: de documentaire mocht in geen geval lijken op een veredelde reclamespot voor mezelf."

"Wie ernaar kijkt, ziet Kim. Als mama, als sportvrouw, als echtgenote, maar altijd helemaal als mezelf. Niet meer, niet minder."

De documentaire "Kim Clijsters: come back home" toont het proces van een carrière op topniveau: sportieve meevallers en tegenslagen, torenhoge verwachtingen, een keiharde publieke opinie, het gevecht met een lichaam dat over de ideale topsportleeftijd heen is, een ambitieuze geest en een heel nieuwe sport-life balance. En dat alles midden in een pandemie.

De Limburgse kampioene houdt geen blad voor de mond en gedraagt zich geen seconde anders dan dat ze zich voelt.

Kim Clijsters: come back home is vanaf zondag 4 juni een hele week op Eén en via VRT MAX te zien. De docu is ook vanaf 1 mei elke maandag via Pickx+ te zien.