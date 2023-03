VS trekt aan mouw van Jada Lynch (15), België panikeert niet: "Goed contact met familie"

Speelt België nu al een potentiële Belgian Cat kwijt aan de VS? Sven Van Camp, technisch directeur van Basketbal Vlaanderen, nuanceert bij Sporza en is ook niet verrast door het nieuws.

Maar bijna 3 jaar geleden verhuisde de familie van België naar de VS, waar Jada Lynch op haar 15e nu ook op de radar gekomen is van de Amerikaanse basketbalfederatie USAB. Eind deze maand mag ze samen met 32 jonge talenten deelnemen aan een ministage in Dallas.

Dat Jada Lynch, dochter van ex-tennisster Kim Clijsters en voormalig profbasketballer Brian Lynch, een groot talent is, weten insiders al jaren. Toen het gezin nog in België woonde, maakte Jada grote sier in de jeugdreeksen en zat zij al in het talentdetectie-programma van Basketbal Vlaanderen voor instroom aan de topsportschool in Wilrijk.

Op dit moment is er weinig over te zeggen, maar eens Jada ook aan officiële toernooien zou willen deelnemen, zullen we eens om de tafel moeten.

Normaal gezien reist Van Camp binnenkort zelf al naar de VS voor een gesprek met de familie. "Dat was de voorbije jaren wat moeilijker door Covid. Daardoor is het ook al even geleden dat ik Jada nog zag spelen. Ik ben altijd contact blijven houden met Brian, maar in april kunnen we dan in de VS nog eens met elkaar spreken."

Panikeren doen ze op dit moment allerminst bij de Belgische federatie. "Jada is nu gewoon uitgenodigd door de Amerikaanse bond, maar op dit moment is er weinig meer over te zeggen. Eens ze ook aan officiële toernooien zou willen deelnemen, zullen we eens om de tafel moeten."

"Ik heb een goed contact met vader Brian Lynch en wist al een tijdje dat Jada die uitnodiging gekregen heeft", vertelt Van Camp. "Zij werd eerder door Sports Illustrated al opgenomen in een lijstje met grootste talenten van geboortejaar 2008, dus ook in Amerika staat Jada nu op de radar."

"Op dit moment staat de VS iets sterker dan wij"

De Belgische basketbalbond was aanvankelijk van plan om Jada Lynch deze zomer uit te nodigen voor een stage in België. "Daar hadden we al over gesproken, maar op familiaal vlak ligt dat dit jaar moeilijk. Ze is ook nog jong. Je kunt moeilijk een kind van 15 alleen op het vliegtuig zetten. Dat is niet evident en dat begrijpen wij ook", zegt Sven Van Camp.

"Het gezin woont nu al een paar jaar in de Verenigde Staten. Hun leven is nu daar. Misschien is er daardoor ook iets minder binding met België dan vroeger. Als de Amerikanen overtuigd zijn dat zij met Jada een toptalent in huis hebben, dan staan zij op dit moment sterker dan wij, omdat het gezin daar woont."

Toch is een toekomst bij België helemaal niet uitgesloten. "De concurrentie bij Team USA is natuurlijk enorm. Bij België is het misschien wat makkelijker om er te geraken. Jada heeft de dubbele nationaliteit. Beide landen hebben evenveel recht om haar op te roepen."