Amerikaanse basketbalfederatie nodigt dochter van Kim Clijsters uit voor een oefenkamp

Kim Clijsters en haar familie maakten bijna 3 jaar geleden de definitieve oversteek naar de Verenigde Staten, het land van haar man Bryan Lynch.

Dochterlief Jada speelt er basketbal aan het College of Saint Rose in Albany (New York). Dat doet ze zo goed dat ze op de radar van de Amerikaanse federatie verschenen is.

Zij heeft haar een uitnodiging voor een oefenkamp gestuurd. Samen met 32 talenten wordt ze eind deze maand verwacht in Dallas.

Ze zal er een van de jongste speelsters zijn. Het kamp is bedoeld voor meisjes die in 2024, 2025 of 2026 aan hun college afstuderen. Lynch behoort tot die laatste categorie.



Vader Bryan Lynch heeft in België voor Bree en Antwerp Giants gespeeld. Daarna coachte hij Limburg United en Charleroi. Moeder Kim Clijsters speelde tennis op het allerhoogste niveau.