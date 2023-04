De 4 hoekstenen die Anderlecht straks overeind moeten houden: "Slimani is zo'n verdomde winnaar"

Brian Riemer: "Met iedereen een gesprek"

"Weet je hoe Riemer dat duidelijk gemaakt heeft? Met cijfers. Hij toonde dat onze concurrenten meer liepen en duels wonnen. Yari Verschaeren kon makkelijk 13 kilometer per match aan, maar legde er slechts 11 af. Die "we voetballen ons er wel door"-cultuur moest eruit."

De trainerswissel bij Anderlecht heeft zijn effect niet gemist op vlak van weerbaarheid. Herinner u hoe paars-wit in bijzonder zware omstandigheden de kwalificatie tegen Villarreal over de streep trok.

"Riemer kan het vuur er ook inbrengen omdat hij communicatief sterk is. Zijn speeches waren sterk, maar vooral individueel was zijn aanpak uitstekend. Met iedere basisspeler had hij na een wedstrijd een 1-op-1-gesprek. Iedereen kreeg altijd een uitleg voor bepaalde keuzes. Op die manier verlies je niemand."

Jan Vertonghen: "De ideale mentor"

"Jan is de echte kapitein van deze ploeg geworden. Op zijn eigen specifieke manier. Hij is niet de man die voor een match loopt te roepen en brullen, maar spreekt met iedereen op een rustige manier."

"Het maakt van Jan de ideale mentor voor iemand zoals Debast. Kijk, Wesley Hoedt was eerder iemand die agressief de confrontatie aanging. Het is oké om zo te zijn, maar deze groep heeft meer aan een kalme leider."

Bart Verbruggen: "Wat een ijskonijn"

Zijn statistieken voor dit weekend waren ronduit fenomenaal. Maar zou doelman Bart Verbruggen nu beginnen te twijfelen na de vijf tegengoals in Genk?

Boeckx schudt het hoofd: "Op mentaal vlak is Bart níét normaal. Ik heb dat vooral gemerkt toen zijn papa onverwacht overleed. Van Vincent Kompany mocht hij toen zo lang als nodig wegblijven, maar binnen de week stond hij alweer op Neerpede."

"Bart is een ijskonijn, dat nooit panikeert of onder de indruk is. Op die leeftijd is dat uniek. Zijn hele leven is gebouwd rond het bereiken van zijn sportieve doelen. Het is niet zomaar een spelletje voor hem."

"Met die honger maakt hij het verschil ten opzichte van Hendrik Van Crombrugge, die misschien zelfs een iets stabielere keeper was. Alleen wil Bart zó graag... Hij wou de nummer 1 van Anderlecht worden en blijven, zich in de nationale ploeg knokken en een grote transfer versieren. Bij Hendrik is dat toch een beetje afgevlakt."