Het strafschopgeluk is op: AZ houdt ontgoochelend Anderlecht uit de halve finales

Ontstellend zwak Anderlecht geeft bonus meteen weg

Paal en Verbruggen houden paars-wit overeind

"Hoofd leegmaken en voetballen, er staat dedju een halve finale op het spel." Marc Coucke tweette een niet mis te verstane boodschap bij de start van de tweede helft, maar Anderlecht bleef in hetzelfde bedje ziek. AZ moest het wel zonder de geblesseerde Pavlidis doen en dat scheelde toch een slok op de borrel.



Anderlecht zag op het uur Murillo geblesseerd uitvallen, maar kon vijf minuten later eindelijk zelf eens voor gevaar zorgen. Na een gerateerd schot van Refaelov mikte N'Diaye vanuit een schuine hoek op Ryan.



Toch bleef het initiatief van AZ komen, maar Anderlecht kon rekenen Vertonghen. Tot twee keer toe haalde die met een gevatte ingreep de angel uit een kansrijke aanval.



In de slotfase was het pompen of verzuipen voor Anderlecht. Van Brederode kon alleen op doel afgaan, maar speelde het slecht uit. Een schot van Kerkez strandde dan weer op de paal en met een knappe redding hield Verbruggen ook Odgaard van de verlossende 3-0.



Ook Anderlecht kon zowaar nog twee prikjes uitdelen. Sardella bracht Slimani in stelling, maar die kon van dichtbij niet op doel afwerken. Stroeykens slaagde daar na een knappe rush wel in, maar Ryan ging goed plat.