Anderlecht is eerlijk na Europese exit: "We zijn Real Madrid niet, het is een teleurstelling"

"We hebben ons niveau niet gehaald zoals we dat kunnen. Na 2 minuten werd het er niet makkelijker op en dan geloven zij er nog meer in. En we moeten eerlijk zijn: de betere ploeg heeft gewonnen. AZ was beter."

"Het is een teleurstelling. Het enige wat we konden doen, was het rekken tot penalty's en dan hopen dat je die loterij wint. Helaas."

Jan Vertonghen: "We mogen blij zijn dat we nog penalty's gehaald hebben"

Ook Jan Vertonghen baalde: "We hadden zo hard gewerkt voor die 2-0. Je komt vol goeie bedoelingen aan de aftrap, maar je staat snel 2-0 achter. We mogen blij zijn dat we de penalty's nog gehaald hebben."

"Een verklaring heb ik niet. We maakten de fouten van in de vorige wedstrijden en nu werden ze afgestraft. We hebben er niet uit geleerd. Wij zijn niet Real Madrid en we spelen tegen een goeie tegenstander. We zijn afgetroefd."

"We wilden onze Europese campagne glans geven en dat hebben we niet goed gedaan. Aan de bal was het ook niet goed genoeg."

Vertonghen miste zelf een strafschop. "Ik had liever gescoord en dat doet pijn, maar ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen."

"De match van zondag? We moeten de knop proberen om te zetten. Dat wordt moeilijk, maar er is maar één optie: winnen. Al is dit een zware teleurstelling voor deze jonge groep."

"Het is een rotgevoel. We konden ons seizoen kleur geven en het doet extra pijn."