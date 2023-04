Anderlecht strijdt tegen AZ voor historische halve finale: "Niet denken aan de heenwedstrijd"

Riemer: "Ons lot in eigen handen is geweldig"

Het is de week van de waarheid voor RSC Anderlecht. In de Belgische competitie speelt het zondag voor een plekje in de play-offs, in Europa speelt het donderdag voor een historische halve finale.

"Voor mij is het een leuke periode", vertelt coach Brian Riemer daags voor de confrontatie tegen AZ. "Ik weet dat de spelers enorm naar deze wedstrijden uitkijken, wedstrijden vol van emotie."

"Om deze beslissende wedstrijden te kunnen spelen en bovendien ons lot in eigen handen te hebben, dat is geweldig. We kunnen iets erg moois bereiken." Het zou voor Anderlecht de eerste halve finale in Europa zijn sinds 1990.