De Nederlandse jaren van Bart Verbruggen, het fenomeen van Anderlecht: "Soms gaf hij bewust ballen weg"

Geslepen in Nederland om in België te schitteren. Anderlecht-diamant Bart Verbruggen (20) kan zich vanavond een eerste keer tonen aan het brede publiek in zijn thuisland. Al zijn er over de grens genoeg kroongetuigen die zijn stormachtige evolutie vanaf de eerste rij meemaakten. "Soms sloegen de stoppen wel eens door, zó veeleisend was hij voor zichzelf."