Wielrenner/triatleet Cameron Wurf: "Ik had verder willen lopen na Roubaix, maar het was te donker"

"Niet dat het een makkelijke tocht was richting de wielerpiste. Het blijft een uitdaging", vervolgt de Australiër zijn verhaal, "maar ik heb me ook niet moeten kapotrijden om de finish te halen."

In het peloton cijferde Wurf zich zondag weg voor kopman Filippo Ganna . "Na het Bos van Wallers-Arenberg zat mijn taak erop. Ik werd er opgehouden door de valpartijen van Fred Wright en Dylan van Baarle. Racen zat er dus niet meer in."

"Ik had nog verder willen lopen", lacht hij, "maar het was te donker."

Cameron Wurf combineert zijn job in het peloton met triatlon op topniveau. Na een dag hobbelen in Parijs-Roubaix bond hij zondagavond nog zijn loopschoenen aan om in minder dan anderhalf uur een halve marathon (21 km) af te leggen.

"Tijdens laatste 80 km dacht ik al aan de looptraining"

Cameron Wurf beëindigde Parijs-Roubaix als 128e, op meer dan 22 minuten van winnaar Mathieu van der Poel.

"Tijdens de laatste 80 kilometer was ik al aan mijn looptraining aan het denken. Ik was vermoeid, maar in de triatlonsport ligt het niveau zo hoog", weet Wurf, die vorig jaar 11e werd in Hawaï.

"Onder de verwachtingen", vertelt de Australiër. "Daarom moet ik mijn niveau opkrikken, daarom ga ik 's zondags na een koers nog lopen. Op die manier ben ik weer competitief voor de top 5 of het podium op het WK."

"Of ik gek ben? Het speelt zich allemaal in je hoofd af", stelt Wurf. "Ik had zondagavond makkelijk een eettent kunnen opzoeken voor een hamburger en een glas bier. Of ik had op mijn bed naar golf kunnen kijken."

"Maar meteen na de finish dacht ik alleen maar aan mijn looptraining. Om mijn motor aan de praat te houden."

"Dat doe je ook in een Ironman. Daar fiets je 180 km met 320 watt gemiddeld. Daarna volgt de marathon."

Vanmiddag sluit Wurf zijn wielervoorjaar af met de Brabantse Pijl. Hoeveel kilometer loopt hij straks nog?

"Ik vlieg naar huis, dus dat wordt een beetje moeilijk", lacht hij. "Hopelijk kan ik nog even op een loopband gaan staan."