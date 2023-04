Dorian Godon is verrassende winnaar Brabantse Pijl, peloton met favorieten doet nooit mee om de knikkers

Dorian Godon (AG2R-Citroën) heeft met de Brabantse Pijl de mooiste zege uit zijn carrière behaald. Godon koos er samen met een handvol collega's voor om te anticiperen in de finale, maar het peloton liet zich ringeloren. Godon was uiteindelijk in een sprint met zijn tweeën beter dan de Ier Ben Healy.