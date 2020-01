Verrassend: Ineos haalt toptriatleet Wurf als vervanger voor Kirijenka

Ex-wereldkampioen tijdrijden Vasil Kirijenka moest door hartproblemen noodgedwongen een punt achter zijn carrière zetten. Team Ineos moest allerijl nog op zoek naar een vervanger en kwam bij triatleet Cameron Wurf uit, die wel vaker trainingspartner speelt van Chris Froome en Geraint Thomas.

Wurf begon aan zijn sportieve carrière als roeier en deed in 2004 mee aan de Olympische Spelen voor Australië. Niet veel later ontdekte hij zijn liefde voor de fiets: bij Servetto (2009), Liquigas (2011) en Cannondale (2013-14) deed hij ervaring op in het WorldTour-circuit.

In 2016 ontdekte hij ook zijn loop- en zwemtalenten en schoolde hij zich om tot triatleet. Vorig jaar eindigde hij op het WK in Kona op de vijfde plek. Fietsen bleef evenwel zijn sterkste onderdeel. De Australiër is de wereldrecordhouder op het fietsgedeelte op het WK Ironman.

Bij Team Ineos wil hij zijn fietsonderdeel nog verbeteren. "We hebben al verschillende aanpakken geprobeerd en dit is een nieuwe evolutie", zegt Wurf. "Deze stap geeft me de kans om top te blijven in mijn sterkste discipline. Ik blijf gefocust op het WK in oktober in Hawaï, maar in tussentijd kan ik het team helpen. Ik droom al lang van dit team."

Zondag start Wurf al aan zijn eerste avontuur in de Cadel Evans Great Ocean Road Race. In de eerste maanden van het seizoen zal hij vaak inzetbaar zijn, later dit seizoen verschuift de focus dan weer naar de Ironman.