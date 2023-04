Bijzonder straf: 39-jarige Ineos-renner loopt nog halve marathon na Parijs-Roubaix

Wurf bolde na 5 uur, 51 minuten en 25 seconden als 128e over de streep in Roubaix, maar ging enkele uren later doodleuk nog een halve marathon lopen.

Homo Universalis

Voor de naasten van Cameron Wurf zal zijn sportieve escapade na de koers niet als een verrassing komen.

De Australiër krijgt bij Ineos de ruimte om het wegwielrennen met zijn passie voor de Ironman te combineren.

De rasatleet begon aan zijn sportieve carrière als roeier en deed in 2004 mee aan de Olympische Spelen voor Australië. Niet veel later ontdekte hij zijn liefde voor de fiets: bij Servetto (2009), Liquigas (2011) en Cannondale (2013-14) deed hij ervaring op in het WorldTour-circuit.

In 2016 ontdekte hij ook zijn loop- en zwemtalenten en schoolde hij zich om tot triatleet. In 2019 eindigde hij op het WK in Kona op de vijfde plek. Fietsen bleef evenwel zijn sterkste onderdeel. De Australiër was lang de wereldrecordhouder op het fietsgedeelte op het WK Ironman.