De sterren voor Parijs-Roubaix: Wie neemt de plek in van Pogacar naast Van Aert en Van der Poel?

Of het nu van moeten is of niet: voor Wout van Aert is Parijs-Roubaix de laatste voorjaarsafspraak en dus de allerlaatste kans op een monumentale zege.

Vorig jaar kon hij enkele weken na een coronabesmetting alsnog deelnemen en werd hij onverwacht 2e.

Sinds die 2e plaats op 17 april finishte Van Aert in elke eendagswedstrijd (hij reed er 10 sinds die laatste Roubaix) in de top 4.

Het is vanzelfsprekend dat Mathieu van der Poel in zijn nek hijgt. De Nederlander is al 28 jaar, maar dit wordt nog maar zijn 3e Hel: hij werd 3e in 2021 en vorig jaar eindigde hij als 9e.

Met Milaan-Sanremo heeft hij al een Monument op zak, maar John Degenkolb bewees in 2015 als laatste dat de combinatie tussen de Via Roma en de wielerbaan in Roubaix in enkele weken tijd geen utopie is.

Het is van Fabian Cancellara in 2014 geleden dat een renner in Sanremo, Vlaanderen én Roubaix telkens op het podium stond: 2e, 1e en 3e was het winnende krasbiljet van de Zwitser.