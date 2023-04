Romelu Lukaku reageert op racisme-incident: "Overkwam me al in 2019... Nu echte actie, graag"

"De geschiedenis herhaalt zich", schrijft Romelu Lukaku . "Het gebeurde al in 2019 en in 2023 gebeurt het opnieuw. Ik hoop dat de Serie A nu echt actie onderneemt. Dit mooie spelletje moet leuk blijven voor iedereen."

Inter steekt Lukaku een hart onder de riem

"We willen krachtig herhalen dat we ons verenigen tegen racisme en alle vormen van discriminatie", opent Inter zijn statement op de clubwebsite.

"In voetbal en sport moeten we onze emoties kwijt kunnen, maar moeten ook duidelijke en gedeelde waarden naar voren komen. Dat is niet wat we gisteravond zagen in de laatste minuten van de halve finale van Coppa Italia in Turijn."

"Daarom herhalen we al onze steun, onze genegenheid en onze solidariteit aan Romelu Lukaku, net als de rest van de voetbalwereld."

"Forza Rom, we staan achter je!"