Ruben en Ine na demonstratie Lotte Kopecky in de Ronde: "De beste eendagsrenster ter wereld"

Ruben Van Gucht: "Ine, na deze zege kunnen we toch concluderen dat Lotte Kopecky de beste eendagsrenster ter wereld is?"

Ine Beyen: "Dat had Lotte Kopecky al eerder bewezen. Op dit moment is ze dat zeker." "Dankzij de komst van Lorena Wiebes naar SD Worx is ze ook getransformeerd tot een andere renster. Nu durft ze initiatief te nemen, leest ze de koers, ... Ze is niet langer een sprintster. Dankjewel, Lorena Wiebes." "Tot vorig jaar moest ze als sprintster dan ook een beetje een wieltjeszuiger zijn. Dat was althans toch de 'kritiek'. Maar ze is dat absoluut niet. Nu al helemaal niet meer."

Ruben: "Welke zege was de mooiste, die van dit jaar of die van vorig jaar?"

Ine: "Deze keer was het meer verwacht, waardoor de emoties iets minder groot zijn. Maar dat maakt het er niet minder mooi op." "Het is moeilijker om te winnen als topfavoriet dan als schaduwfavoriet. Vorig jaar moest ze nog volgen, vandaag moest ze het alleen doen. Dat verdient misschien nog meer respect."

Ruben: "SD Worx eindigt weer op 1 en 2. Is dat nog plezant?"

Ine: "Het was toch plezant vandaag?! Al klopt het wel dat de eerste keer dat we SD Worx in beeld zagen het ineens al voorbij was." "We hadden meer tegenstand verwacht van een Movistar, met Annemiek van Vleuten en Liane Lippert. Maar die hadden gewoon pech." "Achter Kopecky heeft Demi Vollering ook schitterend werk geleverd door constant af te stoppen. Als het al een akkefietje was na de Strade Bianche, dan is dat nu wel helemaal vergeten."

Ruben: "Van Vleuten kon dit seizoen nog niet winnen. Onrustwekkend?"

Ine: "Ze heeft wel al heel veel pech gehad dit jaar, telkens op de slechtst denkbare momenten. Omloop Het Nieuwsblad: pech vlak voor de Muur. Vandaag: pech aan de voet van de Koppenberg." "Al had ze die val vandaag wel aan zichzelf te wijten. Dat was misschien anders geweest als ze in topvorm geweest zou zijn." "We hebben nog niet de beste Van Vleuten gezien. Zullen we die nog wel zien? Ze heeft meer gefocust op die kortere inspanningen, omdat ze vorig jaar al de 3 grote rondes heeft gewonnen. Alleen komt dat er nog niet uit."

Ruben: "Wie houdt Kopecky van de zege in Parijs-Roubaix?"