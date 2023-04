Val verpest laatste Ronde van Annemiek van Vleuten: "Maar was nooit beter dan in laatste uur"

Veelwinnares Annemiek van Vleuten heeft in haar laatste jaar nog niet kunnen juichen. Graag had ze dat in de Ronde van Vlaanderen gedaan, maar ze werd niet op haar waarde geklopt.

"Ik zat goed gepositioneerd aan de voet van de Koppenberg. Maar ik geraakte van de kant af vanuit het gootje en kwam ten val. Dat kwam niet zozeer door mijn eigen schuld, maar wel door mijn eigen toedoen."

"Twee ploeggenoten hebben nog op mij gewacht, maar de wedstrijd was al voorbij voor mij. Zo jammer voor mijn laatste Ronde van Vlaanderen. Gelukkig heb ik geen schade overgehouden."

"Het is bizar dat ik toch nog naar voren ben kunnen rijden. Ik dacht: ik blijf gewoon trappen. In Vlaanderen weet je dat je dan ook voortdurend wordt aangemoedigd. Daar heb ik toch nog van kunnen genieten."

Van Vleuten kreeg in deze Ronde wel niet de bevestiging van haar vormpeil. "Met de inhoud zit het wel goed, want die laatste 60 minuten waren mijn beste ooit. Alleen had ik graag mijn benen getest om te zien of ik meekon met Lotte."