Sterren voor de Ronde van Vlaanderen: Wout van Aert verliest millimetersprint

***

Hij kan een 3e recordzege boeken en zou nog maar de tweede renner zijn die Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen in één seizoen in zijn zak steekt. Eddy Merckx flikte dat in 1975.

**

De laatste musketier met 2 sterren is Tom Pidcock , terug van even weggeweest. De Brit hinkte vrijdag tijdens zijn persbabbel op twee gedachten: er zijn twijfels over zijn vorm na zijn hersenschudding, maar hij uitte tegelijk (met een knipoog) zijn ambities. "Wie wint? Ik", was zijn antwoord.

De sécheresse van de Fransen, want onze zuiderburen wachten sinds Jacky Durand in 1992 op een Franse laureaat. En die van de Nederlandse equipe: sinds Rolf Sørensen in 1997 konden Rabobank en de opvolgers niet meer zegevieren.

"Ik moet just niks", sneerde hij vrijdag nog, maar niet vergeten dat het Van Aert zelf was die op de ploegvoorstelling eind december al luidop verkondigde dat hij dit jaar " de Ronde en/of Roubaix wil winnen ". De torenhoge druk heeft hij zichzelf dus (mee) opgelegd.

Van Aert is ondanks zijn overwinning in de E3 Saxo Classic en zijn gul gebaar in Gent-Wevelgem dus geen 3 sterren-man voor deze Ronde.

Ze worden met z'n drieën in één adem genoemd en er was een finishfoto nodig om de pikorde van onze experten te ontcijferen. Mathieu van der Poel had een lichte voorsprong, Tadej Pogacar klopte Wout van Aert met een ultieme jump.

*

Bij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen in 2015 werd Tiesj Benoot 5e. Hij is de derde troefkaart van Jumbo-Visma. Voor Dwars door Vlaanderen riep Benoot nog wat gezondheidskwaaltjes in, maar wie hem zag fluiten op de Kanarieberg, weet meer dan genoeg.

Een van de beste uitspraken in de voorbije weken kwam van Matej Mohoric. "Ik kan de Grote Drie volgen, alleen niet elke dag", vertelde de Sloveense koning van de regelmaat. 3e in Kuurne, 6e in de Strade, 8e op de Via Roma en 7e in Harelbeke: let toch maar op als hij zondag net wél die superdag heeft.

De Ronde van Vlaanderen herbergt altijd een surprise van de dag. Vorig jaar was Valentin Madouas de revelatie en zijn status is intussen danig veranderd. Is hij op zijn 26e stilaan rijp genoeg voor een jour de gloire?

Wie Madouas' verrassingsact kan overnemen, is Neilson Powless. De native American is van alle markten thuis: 6e in Parijs-Nice, 7e op de Via Roma en woensdag 3e in Dwars door Vlaanderen, de eerste kasseikoers in zijn carrière. Na 10 minuten loopt hij gegarandeerd verloren in de Vlaamse Ardennen, maar Powless riep zichzelf in Waregem al uit tot "dark horse".

Zal hij ooit nog in zo'n kansrijke positie als in 2020 komen? Julian Alaphilippe hoopt van wel, maar een botsing met een motorrijder fnuikte wellicht zijn allerbeste kans op een Ronde-triomf. Zijn Soudal-Quick Step wordt niet meer gevreesd, maar een kat in het nauw maakt rare sprongen.