Tom Pidcock trekt met twijfels naar de Ronde: "Ik heb mijn vorm nog niet gevonden"

Zondag staat Tom Pidcock voor de 3e keer in zijn carrière aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Met een 14e en 41e plaats waren de vorige edities geen onverdeeld succes. Ook nu zijn er twijfels.



"Ik heb mijn vorm nog niet gevonden. In Dwars door Vlaanderen was ik niet slecht, maar ook niet geweldig. Ik heb het altijd moeilijk in mijn eerste wedstrijd na een periode van afwezigheid."

Pidcock verwijst naar de hersenschudding die hij in de laatste rit van Tirreno-Adriatico opliep. "Het was niet ideaal dat ik er een tijdje tussenuit moest, maar ik denk niet dat het mijn voorjaar heeft verpest."

Pidcock liet opzettelijk het WK veldrijden schieten om deze periode te kunnen wedijveren met Van der Poel, Van Aert en Pogacar. Zit hij dat nog lukken? "Dat is een moeilijke vraag om te beantwoorden. We zullen zien wat de benen zondag zeggen."