Staren we ons blind op de Grote 3? "Tom Pidcock leunt er heel dicht tegenaan"

"In die wedstrijd heeft hij een enorme stap gezet in zijn carrière. Hij heeft met veel durf gekoerst en dat moedigen wij als ploeg alleen maar aan."

Pidcock begon zijn voorjaar met een geweldig nummertje. De renner van Ineos rondde een solo van 50 kilometer met verve af in de Strade Bianche.

"Maar met de Ronde van Vlaanderen in aantocht hoeven we het voor mij nu niet te hebben over de Grote 4. Die druk mag gerust wegblijven."

Maar wat dan gezegd van Tom Pidcock ? De Brit reed al een uitstekend voorjaar en lijkt na zijn valpartij in de Tirreno weer net op tijd in vorm te zijn.

Van Aert , Van der Poel en Pogacar . Het lijkt in de sterren geschreven dat die "Grote 3" zondag de De Ronde zullen beslissen.

Pidcock is gewoon een talent dat maar één keer om de 50 jaar geboren wordt.

"We maken als ploeg veel gebruik van de beschikbare technologie. Zo kan je veel voordeel putten uit het spelen met de bandendikte en -spanning. "

Verbaast het dat het lichtgewicht (58 kilogram) zo vlot over de kasseien kan rijden?

"Tijdrijden is zijn grootste werkpunt"

Tadej Pogacar - nog zo'n lichtgewicht met zijn 65 kilogram - combineert de klassiekers met de grote ronden alsof het niets is.

Gaat Pidcock ook ooit een gooi doen naar een grote ronde of is dat niet aan de orde? In de Tour pakte hij vorig jaar al uit met een geweldige zege op Alphe d'Huez.

"Dat gaan we zeker opvolgen", vervolgt Kurt Bogaerts. "Zowel Tom als de ploeg hebben veel ambitie."

"Zijn grootste werkpunt is momenteel het tijdrijden. Die fiets heeft hij nog niet helemaal onder controle."

"Pidcock is gewoon een talent dat maar één keer om de 50 jaar geboren wordt", pikt Eddy Planckaert in.

"Hij kan goed klimmen en dalen, rijdt goed over de kasseien en is top in het veldrijden. Hoeveel renners rijden er zo rond?"

"Maar of hij de Tour effectief kan winnen? Dat blijft momenteel natuurlijk een groot vraagteken."

Eerst dan maar beginnen met een klassieker af te vinken?