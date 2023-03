Wout van Aert rekent voor de Ronde op zijn sterke ploeg: "Een man-tegen-man-duel hoeft niet voor ons"

Wat heeft Wout van Aert dat de rest van de topfavorieten niet heeft? De beste ploeg van het voorjaar. Met onze landgenoot in de spits wil Jumbo-Visma in de Ronde van Vlaanderen zes op zes scoren. "Als blok zijn we heel moeilijk te kloppen", sprak de kopman op de persconferentie vertrouwen uit in zijn team.

Hoe klaar is Wout van Aert voor dé dag van zijn wielerjaar? "Born ready", was de kopman van Jumbo-Visma stellig op zijn persconferentie voor de Ronde van Vlaanderen. "Ik voel me goed", klonk het. "De twee zware wedstrijden van vorige week heb ik goed verteerd en ook alles in de voorbereiding naar deze wedstrijd is voorlopig uitstekend verlopen."

Ook het incident met de betonmixer stelde eigenlijk weinig voor. "Bijna dood? Hoogstens een gevaarlijke situatie", nuanceerde Van Aert. "Alle ongeruste berichtjes waren eigenlijk voor niks nodig."

En ook de verkenning was hoopgevend vandaag. "We moesten op de Koppenberg even slalommen tussen geparkeerde auto's en op gladde kasseien. Het was de eerste keer dat ik bijna voet aan grond heb moeten zetten, maar uiteindelijk ben ik er - in tegenstelling tot alle anderen - wel geraakt." "Dat is een goed teken, hé", grapte onze landgenoot. "Ik mag alvast tevreden terugblikken op mijn voorbereiding."

Van Aert met de reuzenslalom.

Één tegen allen, allen tegen één

Een blik vooruit dan maar, op zondag. "Ik wil niet ontkennen dat er wat stress aanwezig is bij mij", was Van Aert eerlijk voor onze microfoon. "Het is dan ook een van de - misschien wel dé belangrijkste koers van mijn seizoen. Het staat buiten kijf dat ik de Ronde ooit op mijn palmares wil schrijven."

Als blok zijn we moeilijk te kloppen. We gunnen elkaar alles in Jumbo-Visma. Wout Van Aert, Jumbo-Visma

Toch toonde de kopman van Jumbo-Visma zich ook opnieuw altruïstisch . "We zullen de wedstrijd als ploeg moeten winnen, niet individueel. Wij gunnen elkaar alles bij Jumbo-Visma. Hier schrijven we een verhaal van geven en nemen."

"Als ik zondag mag triomferen, zal het door mijn ploegmakkers zijn. Zij werken steeds 100% voor mij. Maar als ik zelf zou moeten werken voor hen, zal ik ook niet twijfelen om mijn handen vuil te maken."

"We moeten goed beseffen dat we als blok moeilijk te kloppen zijn. En dat net daar onze sterkte ligt. Enkel op die manier zou alles wel eens in zijn plooi kunnen vallen. Geschiedenis schrijven is voor mij even belangrijk als zelf winnen."



Van Aert en Laporte beslisten onderling wie Gent-Wevelgem 2023 op zijn palmares mocht schrijven.

Toch zal het niet evident zijn om een scenario te vermijden waar de kopman geïsoleerd geraakt met andere topfavorieten als een Mathieu van der Poel en een Tadej Pogacar. "Dat weten wij ook", reageerde Van Aert. "Mijn twee collega's willen natuurlijk zo snel mogelijk van mijn ploegmakkers af. Maar voor ons hoeft een man-tegen-man-duel helemaal niet."

Dat we zondag een wespennest mogen verwachten in de beginfase van de wedstrijd is alvast duidelijk, maar verder liet Van Aert niet in het masterplan van zijn ploeg kijken.

