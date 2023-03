Van Aert stelt gerust na incident met betonmixer: "Still Alive! Alle ongeruste berichtjes waren niet nodig"

Van Aert reed op dat moment naast Soete. "Wout kon niet anders dan Daan de kant inrijden. Anders was onze wilde weldoener (uit Gent-Wevelgem) wellicht ten hemel gevaren. de actie van de betonmixer was echt disproportioneel"

Daarom reden Van Aert en co op de weg naast het fietspad. "Uit eigen ervaring weet ik dat de gemiddelde Nederlander het recht in eigen handen durft te nemen als ze zien dat een fietser niet op het fietspad rijdt."

Wout van Aert werkte dinsdag een training af in Nederland met Daan Soete en Jan Bakelants. Maar dat liep bijna fataal af. "Wout moest een intervaltraining doen, maar het fietspad op die weg was niet geschikt voor snelheden van 40 à 45 km/u."

"Het zijn incidenten die spijtig genoeg bijna dagelijks gebeuren op de weg", reageerde Van Aert zelf op de persconferentie.

"Maar we leven nog. Het was zeker geen veilige situatie, maar bijna dood was ik nu ook niet."

"De timing was vooral wat ongelukkig. Ik kreeg heel wat ongeruste berichtjes, zelfs van mijn vrouw - die dacht dat ik op dit eigenste moment bijna overreden was. Dat was eigenlijk allemaal voor niks nodig. Still allive!"