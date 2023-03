Van kasseifobie tot revelatie van het voorjaar: de opmerkelijke metamorfose van Movistar

Zoek niet langer naar knikkende Spaanse knieën in het peloton. Neen, de kasseifobie behoort echt wel tot het verleden bij Movistar Team. De ploeg stond vroeger bekend om een veredeld B-team naar Vlaanderen te sturen om over de ruwe wegen te dokkeren. Want, ach... De belangrijkste afspraken waren de grote rondes, toch? Tengere klimmers ruilden een brandende zon in voor snijdende wind en regen in de hoop wat onverhoopte UCI-punten te verzilveren. Wat een schril contrast met de historische eerste podiumplek in een Vlaamse klassieker: de 2e plaats van Oier Lazkano gisteren in Dwars door Vlaanderen.

Voor het eerst in de geschiedenis van het team toont het met trots de witte "M" aan supporters langs de weg. Een plekje bij de beste 10, wat slechts een handvol keer lukte in de afgelopen jaren, is niet langer een utopie. Dit seizoen mogen de resultaten van de Spaanse ploeg gezien worden. Uitschieters: plaats 4 voor Matteo Jorgensen en plek 5 voor Ivan Garcia Cortina in Harelbeke. En gisteren een heroïsche koers van Lazkano, die 166 aanvalslustige kilometers – letterlijk – verzilverd ziet. "Het is het verhaal van de investeringen drie jaar geleden die nu beginnen te renderen", deelt ploegleider en ex-renner Jürgen Roelandts.



Structuur als hoeksteen van succes

2020, het jaar van de verandering. Voormalig Baskisch profrenner Patxi Vila komt aan boord van een dolend Movistar-schip. Wie dacht dat hij de oude Spaanse traditie zou voortzetten, had het grondig mis. Vila nam niet langer genoegen met de rondes, pootte een stevige structuur neer en investeerde in jeugd. Het doel? Overal goed zijn. Iets waar 23-jarige jonkies Lazkano en Jorgenson voorlopig in slagen. "Al zijn ze toen zeker niet gehaald om enkel te schitteren in het voorjaar", weet Roelandts. Het feit is dat ene Tadej Pogacar ze inspireert om volop hun kans te wagen.

Kamerbreed glimlachend komt Oier Lazkano over de streep in Waregem.

"De omkadering is een pak beter geworden"

"De jongens staan gemotiveerd aan de start, dus waarom zouden we ze in het voorjaar niet een pak UCI-punten laten sprokkelen?", vraagt de ploegleider zich luidop af. "De koers breekt snel open, met hun grote motor kunnen ze zich tonen." Dat levert een bonus die het – vorig jaar nog geplaagde – Movistar wel kan gebruiken. En die volledig de verdienste is van Vila's nieuwe structuur.

"Hij tilde de trainingen en structuur naar een hoger niveau. Iedereen wordt goed opgevolgd. Ook het contact met de staf is veel nauwer. Sinds ik ben gestopt als renner in 2020, is de omkadering een pak beter geworden."

Ook het scoutingsapparaat voor binnen- en buitenlandse renners en de opvolging van jonge renners staat op punt. "Daarin mag je het belang van kleinere satellietploegen in Spanje niet te onderschatten", benadrukt Roelandts.



Patxi Vila tilde de trainingen, structuur en communicatie naar een hoger niveau. Jürgen Roelandts

Jürgen Roelandts in actie als Movistar-renner.

"Met Jorgenson voor de top 10 in de Ronde"

De tijd dat er één vaste ploeg naar alle voorjaarsklassiekers kwam, is definitief voorbij. "Nu kunnen we onze waaier aan goede renners een volwaardig programma meegeven", zegt Jürgen Roelandts. Ondenkbaar, vorig decennium.

"Het gebeurde dat er jongens aan de start kwamen die nog nooit op een kassei hadden gereden. Dan kun je weinig in België komen doen, waar er op een heel andere manier wordt gekoerst." Nervositeit, drummen voor een goede positionering en krachtexplosies op spekgladde kopjes. Iets wat de vroegere Movistar-enclave niet meemaakte op brede Spaanse wegen.

Dat sloeg om en op enkele jaren tijd steeg de lat enorm. "Ik denk dat Matteo Jorgenson zondag wel eens de finale kan kleuren", klinkt het vastberaden voor de Ronde van Vlaanderen. Het doel? "Voorlopig top 10, maar we zien wel hoe het loopt. De sfeer is enorm goed in de ploeg na een eerste podium ooit in een Vlaamse klassieker. Dus er is eerst tijd voor een klein feestje." De enige die nog knikt, is een tevreden ploegleider van Movistar.