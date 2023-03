Eddy Merckx: "Ik zou mijn ploegmaat niet laten winnen hebben" - Tom Boonen: "Wout gaat er spijt van krijgen"

"Wout van Aert was veruit de beste, dat zag je op de Kemmel. Hij kon geschiedenis schrijven door Harelbeke, Wevelgem én de Ronde van Vlaanderen te winnen."

"Ik heb met mijn zoon gewed om 1.000 euro dat Laporte wint", lacht Merckx. "Het is zijn keuze om een ploegmaat te laten winnen, maar ik zou het niet gedaan hebben."

Eddy Merckx zat voor zijn scherm. Was hij ook verrast? "Bwa, ja en neen", antwoordt de Kannibaal.

Gisteren iets voor 17 uur in hartje Wevelgem: na een indrukwekkende koppeltijdrit gunt Wout van Aert ploegmaat Christophe Laporte de overwinning in de klassieker.

Tom Boonen: "Wout gaat er nog spijt van krijgen"

"Renners komen en gaan. Christophe Laporte zal waarschijnlijk de sleutelfiguur worden voor Wout in Vlaanderen en Roubaix, maar een garantie is dat niet."

"Wil je zo winnen", vraagt hij zich af. "Ik had erom gesprint. Zo'n sprint zou er raar uit gezien hebben, maar wel het eerlijkste."

Als 3-voudig winnaar van Gent-Wevelgem kruipt Boonen ook even in de schoenen van Laporte.

"Jumbo scoort, maar Gent-Wevelgem is Gent-Wevelgem. Die koers staat mooi op je erelijst. Het is meer dan een ritje in Parijs-Nice", refereert Boonen naar de geste van Van Aert vorig jaar in de Koers naar de Zon. Ook toen mocht Laporte winnen.

"Je helpt ploegmaats om ze te laten strijden voor de overwinning. Dit zag er weer goed uit voor de marketing van de ploeg, maar ik weet niet of ik het gedaan had."

"Ik heb ook ploegmaats aan de winst geholpen, maar nooit in zo'n situatie", stelt Tom Boonen .

Tom Boonen wint Gent-Wevelgem in 2004, 2011 (foto) en 2012.

"Een groots nummer van Van Aert in de E3"

Na zijn zege in de E3 liet Wout van Aert weten dat hij "just niks moet". Verwees hij naar de woorden van Tom Boonen in onze podcast Wielerclub Wattage?

"Het heeft toch geholpen", grijnst Boonen. "Het is ook moneytime nu. Dat is gewoon zo. En hij zal vertrouwen getankt hebben voor de Ronde en Roubaix."

"Vrijdag zag ik de beste Van Aert aan het werk. Dan heb ik niet over zijn vormpeil, wel op de manier waarop hij het mentaal aanpakte."

"Recupereren en dan zo'n sprint rijden, chapeau! Een groots nummer."

"Hoe vaak heeft hij in dezelfde situatie niet verloren van Mathieu van der Poel? Neen, dit was een andere Wout van Aert. In Harelbeke reed hij zijn beste koers", vindt Boonen.

Op de klimmetjes moest hij zijn meerdere erkennen in Van der Poel en Tadej Pogacar. Boonen: "Op dit moment in zijn carrière moet Van Aert koersen winnen. Hoe maakt niet uit."

"Vrijdag zette Van Aert een hele grote stap richting een Vlaamse monument. Je hoeft niet de beste te zijn, het draait om winnen", besluit Boonen.