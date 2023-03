De analyse van Karl & José: "Dit strekt Van Aert tot eer én nu heeft hij Laporte in zijn zak"

Wat had José De Cauwer gezegd aan Wout van Aert als hij in de ploegauto had gezeten vandaag? "Ik zou gezegd hebben: Wout je bent de beste. Doe wat je moet doen. Amen en uit. Hij was duidelijk de beste en hij is de kopman."

"Ik denk dan ook dat hij dit zelf beslist heeft. Hij wou dit doen voor zijn ploegmaat en zijn vriend. En dan moet je daar vanuit de ploegauto niet meer tussenkomen. Dit strekt hem tot eer."

Vannieuwkerke: "Ik vind het mooi dat een kopman ook een portie altruïsme heeft. Hij heeft die anderen nog nodig in de toekomst. Als hij Gent-Wevelgem nog nooit had gewonnen, dan had hij dit niet gedaan. HIj heeft ook al de E3 op zak, dat maakt het allemaal makkelijker. Nu heeft hij Laporte in zijn zak voor de Rondevan Vlaanderen."

De Cauwer: "Misschien is het een soort teambuilding inderdaad. Als je zondag wint, dan is dit goed. Dan stelt het niets voor."

"95 procent van het peloton zou dit niet doen. Ik heb het in het verleden weinig renners zien doen, zeker weinig kampioenen. En dat is Wout toch. En dat is ook de reden waarom we hier staan. En waarom de collega's uit Frankrijk het me ook al zijn komen vragen."

"Het is iets aparts. Het is mooi aan de ene kant, maar ik heb toch ook wel even met de ogen moeten knipperen."

"In principe is het nu wel zo dat het voor Wout van Aert is zondag. Dat "samen winnen" is weg. Nu zondag moet het "just" wel. En dan zal hij het niet weggeven."