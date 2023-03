Wat heeft de E3 geleerd? "Pogacar moet alleen aankomen in de Ronde om te kunnen winnen"

Als de titanenstrijd in de E3 Saxo Classic een voorproefje was voor de Ronde van Vlaanderen, dan krijgen we volgende week ongezien vuurwerk. Ook commentatoren Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer keken met grote ogen naar Van Aert, Van der Poel en Pogacar. "Van der Poel zakt een kleine beetje van zijn troon, Van Aert schuift een beetje dichterbij."

"Van der Poel moet zich heel zeker hebben gevoeld"

Karl: "Wout van Aert boekte zijn tweede overwinning op een rij in de E3. Hij gaf het nadien ootmoedig toe dat hij "niet de beste man in koers" was." "Ik denk dat het gros van de kijkers dacht dat Van der Poel zou winnen in de sprint. De Nederlander maakte toch de beste indruk onderweg." José: "Hij heeft het meeste indruk gemaakt, maar uiteindelijk wint Van Aert. Dat is ook de reden waarom hij zo euforisch was. De zege heeft veel deugd gedaan." Karl: "Van der Poel gaf aan dat hij te gretig had gekoerst, ook al had hij zich voorgenomen om dat niet meer te doen. Had hij vleugels gekregen na Milaan-Sanremo?" José: "Toen hij aanzette in de sprint, dacht hij te kunnen winnen. Pogacar niet: hij heeft twee keer geprobeerd om weg te springen, maar hij ging niet vol." "Ik had gedacht dat Van der Poel Pogacar zou hebben laten rijden, omdat Wout dan moet komen. Mathieu moet zich heel zeker hebben gevoeld."

"Wout kreeg grotere tik in Milaan-Sanremo, dan Mathieu in E3"

Karl: "Hoe gaat Mathieu hiermee om? Krijgt zijn vertrouwen een knauw?" José: "Nee, ik denk dat Van Aert een groter tikje heeft gekregen door de winst van Mathieu in Milaan-Sanremo, dan Van der Poel hier een tik krijgt van Wout." "Maar ze zijn allebei een beetje dichter bij elkaar gekomen. Mathieu schuift een beetje van zijn troon af, Wout komt een beetje dichterbij." "Mathieu was ook de betere op de Oude Kwaremont. Ik blijf erbij: de valpartij van de motor was een belangrijk moment. We zullen het nooit weten - dat hoeft ook niet - maar ik hoop dat het trammelant met de motoren van de baan is." "Dat de fotografen zich gewoon langs de kant van de weg zetten. Ze horen daar niet, de renners maken de koers."

"Pogacar moet alleen aankomen in de Ronde om te winnen"

Karl: "Moet Pogacar alleen aankomen in de Ronde van Vlaanderen om te kunnen winnen?" José: "Ik denk het wel, hij mag niet met Mathieu of Wout naar de streep. Nu, Asgreen wint ook de Ronde op een moment dat je denkt dat Mathieu gaat winnen. De E3 is al zwaar, maar de Ronde is nog eens 60 km erbij." Karl: "Vragen de concurrenten zich nu af of ze wel moeten starten in de Ronde van Vlaanderen tegen dit brute geweld?" José: "Natuurlijk moeten ze starten. Maar als Wout of Mathieu aangaat, zijn alle knechten overbodig. Ik zie niemand - niet Laporte, Benoot, Van Baarle, Wellens... - die daarbij kan zijn. Of ze moeten worden vooruitgestuurd. Dat kan wel in de Ronde."

Het zou perfect kunnenn dat zondag iemand van Jumbo-Visma wint in Gent-Wevelgem, maar dat het niet Van Aert is. José De Cauwer