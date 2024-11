EK-ticket is haalbaar, maar ook must voor Red Flames: "Anders is het stevige stap achteruit"

vr 29 november 2024 06:59

In de eerste barrageronde werd Griekenland opzijgezet. Ook Oekraïne is een haalbare kaart.

Oekraïne is de laatste tegenstander die nog tussen de Red Flames en een 3e EK op een rij staat. Een dubbele opdracht die niet mag mislopen voor de Belgische voetbalvrouwen. "Als je bij de top 8 van Europa wil horen, moet je erbij zijn op het EK", zegt Tess Elst, onze reporter ter plaatse in Antalya.

De Rode Duivels spelen pas in 2025 hun barrages tegen Oekraïne voor het behoud in de Nations League, de Red Flames mogen de komende dagen al het goede voorbeeld geven. Bij de Belgische voetbalvrouwen is Oekraïne het laatste obstakel op weg naar het EK van volgend jaar in Zwitserland (2-27 juli). Vanavond proberen ze in het Turkse Antalya al een goede uitgangspositie te bemachtigen, volgende week dinsdag moeten de Flames in Leuven de klus helemaal klaren. Een haalbare opdracht? Oekraïne staat wel wat hoger op de FIFA-ranking dan de Grieken, die de Red Flames in een tweeluik uittelden met 0-0 en 5-0. "Maar er wordt wel een gelijkaardige match verwacht als tegen Griekenland", zegt Tess Elst vanuit Antalya, waar Oekraïne zijn thuiswedstrijd afwerkt. "De Red Flames zouden dus wel eens opnieuw op een defensieve muur kunnen botsen. Bovendien is Oekraïne nog fysieker in duel en heeft het meer lengte dan Griekenland, dus het zal lastiger zijn."



België is de nummer 20 van de wereld, Oekraïne staat 35e, Griekenland was 61e.

De Red Flames zouden wel eens opnieuw op een defensieve muur kunnen botsen. Tess Elst

Tegen Griekenland toonden de Flames al dat ze een oplossing hebben voor een stugge defensie. "Bij de 5-0-zege stond Ella Van Kerkhoven voor Tessa Wullaert in de spits. Dat heeft geloond en die aanpak zou bondscoach Ives Serneels opnieuw hanteren", aldus Tess Elst. "Ook in Griekenland, bij de 0-0, hebben de Belgen niet slecht gespeeld, maar van hun 23 schoten op doel ging er geen enkele tegen de touwen. De afwerking moet dus nog iets beter." "Oekraïne heeft wel maar 5 speelsters die in het buitenland spelen, en niet in topcompetities. Er spelen bijvoorbeeld twee internationals in Turkije en eentje in Schotland."

Geen stress

Een haalbare kaart dus voor de Red Flames, maar ook wel een "must win". "In de WK-kwalificaties liep het eind 2022 mis in de barrages tegen Portugal", vertelt Tess Elst. "Dat mag nu niet gebeuren in de EK-kwalificaties." "Een 3e EK op een rij is toch wel een must, zo niet is het een stevige stap terug voor de Red Flames. In 2017 waren ze er voor het eerst bij om ervaring op te doen, op de vorige editie haalden ze de kwartfinales." "En als je bij de top 8 van Europa wil horen, wat toch het doel is van België, dan moet je er bij zijn op het EK." "Dat spreken de Red Flames ook uit: ze willen twee keer winnen tegen Oekraïne. Niet de nul houden en het thuis over de streep trekken, wel twee zeges."

Het zal een beetje aanvoelen als een oefenmatch, maar dat is het natuurlijk niet. Tess Elst