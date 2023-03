Over Zweden-België: "Wat opvalt, is dat niemand al het elftal kent, De Bruyne is alvast heel positief"

Eerst over de tegenstander. "Ik weet niet goed wat te verwachten van de Zweden, dat had een heel slecht jaar 2022, zonder WK en gedegradeerd in de Nations League. Ze hebben achterin wat problemen, maar het is een stugge ploeg. En in Stockholm is dat toch meteen al een beetje een examen voor Tedesco en zijn nieuwe groep."



Tedesco selecteerde alvast anders dan Martinez: een kleinere groep met enkele nieuwe, jonge namen. "Wat opvalt is dat niemand al het elftal voor vanavond kent. Wat dat betreft, is er wel een geslotenheid in de groep." Daarmee lijkt De Coninck op minder loslippigheid te alluderen.



"Onder Martinez wist iedereen altijd al wel wie zou spelen, nu is het raden naar de 11 aan de aftrap."



"Courtois, De Bruyne en Lukaku zullen zeker spelen, maar of Vertonghen ook speelt, is een vraagteken. Voor de rest is het nieuwsgierig uitkijken."



Lukaku trok geblesseerd naar het WK, de Belgen misten duidelijk hun topschutter. "Ik denk dat hij nu helemaal fit is. Hij mag wel niet veel spelen bij Inter, wordt meestal gebruikt als invaller. Als hij invalt, doet hij het meestal erg goed. Het is afwachten of hij genoeg ritme of hij de broze defensie van Zweden in de verlegenheid kan brengen."



"Van trein der traagheid naar "Full Gas"-voetbal"

Een andere figuur naar wie uitgekeken wordt, is Roméo Lavia, de middenvelder bij Southampton is een debutant bij de nationale ploeg. "Van hem wordt heel verwacht, maar hij is nog altijd maar 19. Er komt veel druk op zijn schouders."



"Het is natuurlijk wel zo dat hij naast Onana en De Bruyne wel een sterke driehoek zal kunnen vormen op het middenveld.Hij zal een beetje de schoenen moeten vullen van Witsel."



"Die laatste kreeg veel kritiek, daarom is hij er niet meer bij. Tedesco wil "Full Gas"-voetbal spelen van die Red Bull-filosofie. Dan heb je jongens nodig die snel diep spelen, die heel sterk zijn in de balrecuperatie, die 90 minuten het hoogste tempo aankunnen..."



"Hij hoopt daarbij met Lavia, die zowel in balverlies als in balbezit sterk is, de gepaste man te vinden. Ik denk dat hij wel aan de aftrap zal komen."

Kevin De Bruyne is alvast heel positief. Hij is de barometer van de ploeg: als hij positief is, denk ik dat we naar iets mogen uitkijken. Analist Wim De Coninck