Kevin De Bruyne dacht "geen seconde" aan stoppen: "Ik zie veel energie in de groep"

Kevin De Bruyne (31) vat de EK-kwalificatiecampagne van de Rode Duivels aan als aanvoerder. De ster van Manchester City sprak vanavond in Zweden over die nieuwe rol, over de opfrissing van de spelerskern en over het pad dat Domenico Tedesco voor ogen heeft.

"Het was toch even een shock." Onder Domenico Tedesco zijn (voorlopig) een lijst vaste namen gesneuveld of gepasseerd. Kevin De Bruyne vond de eerste dagen onder de nieuwe bondscoach en zijn selectie dan ook als "een kennismaking met nieuwe klasgenootjes op een nieuwe school". "Het is anders, maar ik zie veel energie. Voor veel jongeren is het een kans om te spelen en het is tijd voor hen om die ook te grijpen." "Het voelt fris aan, maar het was toch even een shock. De helft van de gebruikelijke groep was er niet meer. Maar de nieuwkomers willen hun kans zoals wij dat vroeger ook wilden." Tedesco werkt ook met een kleinere groep. "Dat is gemakkelijker voor een trainer. 25 spelers, die houd je moeilijk onder controle. Met een kleine groep beginnen, it makes sense. Het is logisch."

"Ik heb geen seconde aan stoppen gedacht"

Na het WK zwaaiden enkele vaste waarden zoals Eden Hazard en Toby Alderweireld af. Heeft KDB zelf getwijfeld? "Ik heb niet nagedacht over stoppen. Geen seconde, eigenlijk", vertelde De Bruyne, die sinds begin deze week aanvoerder is geworden. "Die meeting met de bondscoach was deze week. Ik ben naar zijn kantoor gegaan en hij heeft zijn redenen gezegd. Ik heb mijn argumenten gegeven of heb gezegd wat ik dacht. Zo is het gegaan." "Of ik gesproken heb met andere kandidaten als Romelu Lukaku en Thibaut Courtois? Neen, maar wel met (recordinternational) Jan Vertonghen. Het was aan mij om uitleg te geven. Alles was oké, maar ik vond dat het mijn plicht was."

Ik heb gesproken met Jan Vertonghen over de aanvoerdersband. Dat vond ik mijn plicht. Kevin De Bruyne

Wat waren de argumenten van de bondscoach? "Hij vindt dat ik een goeie leider ben, dat ik durf te zeggen of iets goed of slecht is." "Het is een eer om gekozen te worden. Ik hoop een goed spoor neer te leggen voor de toekomst. Ik zal proberen te leiden door het voorbeeld te geven." "Als ik moet spreken, dan zal ik dat doen. Als dat niet nodig is, dan niet. Ik wil me niet opdringen." "Iedereen moet zich comfortabel voelen en als ik kan helpen, dan zal ik dat proberen", aldus De Bruyne, die Vincent Kompany nog noemde als zijn "modelkapitein".

"Hopelijk is het een nieuwe start"

Kevin De Bruyne haalt het zelf aan: geregeld neemt hij geen blad voor de mond. "Iedereen weet dat ik niet rond de pot draai en dat is niet om tegen iemand zijn kar te rijden. Dat is altijd met goeie bedoelingen, om beter te doen." Beter doen na het WK, dat moet ook. "We moeten accepteren dat het in Qatar niet goed genoeg was. Nu zitten we ergens anders. Hopelijk is het een nieuwe start." Met een nieuwe coach en een nieuwe stijl? "Ja, ik heb een idee van onze veldbezetting morgen, maar neen, ik zal niets zeggen. Of het anders is? Misschien", gniffelde hij. Er wordt gezegd dat de visie van Tedesco De Bruyne beter zou moeten liggen, meer volgens het City-boekje. "Je hebt tijd nodig om te spelen als City. De filosofie van Tedesco leunt aan bij de Red Bull-organisatie met jonge jongens, energie en hoge druk. Zijn daar elementen bij die meer bij mij passen? Dat kan." "Maar het is nog iets anders dan wat ik gewoon ben. Bij de vorige bondscoach heb ik ook mijn job gedaan. Als ploeg is ons niveau het laatste anderhalve jaar gewoon wat gezakt." De Bruyne krijgt morgen alleszins Axel Witsel niet naast zich. "Mijn rol verandert niet. Ik hoef me niet te veranderen als persoon op het veld. Ik ben wie ik ben."

De filosofie van Tedesco leunt aan bij de Red Bull-organisatie met jonge jongens, energie en hoge druk. Zijn daar elementen bij die meer bij mij passen? Dat kan. Kevin De Bruyne

Over ontslag CEO: "Niet oordelen over iets waarvan ik de feiten niet ken"