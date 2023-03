Uw gids voor Gent-Wevelgem: parcours, deelnemers en livestream

Zo was het vorig jaar:

Gent-Wevelgem van 2022 kan in één woord samengevat worden: wielergeschiedenis. De Eritreeër Biniam Girmay kroonde zich tot eerste Afrikaanse winnaar van een Vlaamse voorjaarsklassieker.

Girmay stond aanvankelijk niet eens op de deelnemerslijst, maar bleef in België plakken na een sterke E3, waarin hij mee de koers kleur gegeven had.

In Gent-Wevelgem nestelde Girmay zich in een kopgroepje van 4 renners dat ontstond na de laatste doortocht op de Kemmelberg.

Nadat Wout van Aert de knuppel in het hoenderhok gegooid had, glipte Girmay weg in het gezelschap van Christophe Laporte, Jasper Stuyven en Dries Van Gestel.

Het viertal bleef in de finale voorop en mocht sprinten voor de overwinning. Laporte leek over de beste papieren te beschikken, maar het was Girmay die in Wevelgem naar een historische overwinning knalde.