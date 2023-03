De sterren voor de E3 Saxo Classic: krijgt ook Harelbeke het traditionele duel?

***

Mocht de Belgische Jumbo-kopman weer aan zo'n koppeltijdrit denken, dan schuift onze jury Dylan van Baarle naar voren als voornaamste kandidaat. De winnaar van de Omloop verliet Tirreno-Adriatico met een blessure aan zijn scheenbeen, maar zou weer fit moeten zijn.

Op de tweede sterrrenlinie moet Van Baarle wel duidelijk Tadej Pogacar voor zich dulden. De tweevoudige Tourwinnaar is een neofiet in Harelbeke, hij voegde de E3 toe in zijn jacht op succes in de Ronde.

Er wordt (bar)slecht weer voorspeld in Harelbeke en dan heeft Mads Pedersen altijd een streepje voor, denk aan het WK 2019 in Yorkshire. De Deen werd 6e op de Via Roma, maar blijft in het Vlaamse werk even grillig als het Belgische weer.